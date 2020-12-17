У рамках матчу 19-го туру Ла Ліги "Барселона" на "Ноу Камп" зустрічалася з одним із лідерів чемпіонату "Реалом Сосьєдад".

Баски дали бій каталонцям і першими відкрили рахунок. Це зробив Вілліан на 27 хвилині - 0:1.

Однак уже до кінця тайму каталонці завдяки зусиллям Жорді Альби і Френкі де Йонга вийшли вперед - 2:1.

До кінця матчу рахунок не змінився.

Завдяки цій перемозі "Барса" поправила свої справи в турнірній таблиці, перемістившись на п'яту сходинку, відстаючи від того ж "Реала Сосьєдад", "Атлетіко" і "Реала" на 6 очок.

Показово, що в жодному голі господарів не брав активної участі їхній капітан Ліонель Мессі.

Проте перемогою над командою з Країни Басків аргентинець відзначив особистий ювілей, здобувши трьохсоту перемогу на "Ноу Камп".

300 - Lionel Messi 🇦🇷 has recorded his 300th win for @FCBarcelona at Camp Nou in all competitions: 211 in @LaLigaEN, 53 in @ChampionsLeague, 30 in Copa del Rey (including the 2015 final) and 6 in Supercopa. Love. pic.twitter.com/dR81ebg87F — OptaJose (@OptaJose) December 16, 2020

Мессі виграв на домашньому стадіоні 211 матчів у рамках Ла Ліги, 53 поєдинки - в Лізі чемпіонів, 30 - у Кубку Іспанії і 6 - в Суперкубку країни.

Нагадаємо, Мессі виступає за каталонський клуб із 2004 року.

Огляд матчу "Барселона" - "Реал Сосьєдад".