Власник "Інгульця" назвав упередженим рішення УАФ зарахувати його команді технічну поразку в матчі з "Шахтарем"

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк розкритикував рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (УАФ) зарахувати його команді технічну поразку (0:3) за матч з "Шахтарем", заявивши, що така ситуація була спланована заздалегідь.

"Пояснюю ще раз: це рішення КДК було сплановано вже заздалегідь. Ще тоді було зрозуміло, що "Шахтар" не збирається грати в Кропивницькому. Багато питань, чому ще о восьмій вечора за день до матчу нам сказали, що "Шахтар" грати не буде. Дуже багато питань", - заявив власник команди в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua

"Навіщо таким способом "Шахтар" йде до чемпіонства? Так він його не завоює. Боженька не фраєр, він все бачить, все розставить по своїх місцях", - зазначив Поворознюк.