Фото: eurosport.ru Кіліан Мбаппе

Напередодні матчу 15-го туру Ліги 1 проти "Лор'єна" форвард "Парі Сен-Жермена" і збірної Франції Кіліан Мбаппе змінив імідж і пофарбував волосся в блакитний колір.

"Середа в Парижі", - написав 21-річний уродженець столиці Франції.

Оновлення. З новим іміджем Кіліан був помітною фігурою на полі. Не зумівши відкрити рахунок у першому таймі, футболісти ПСЖ у другій половині зустрічі додали і за перші чверть години двічі засмутили голкіпера "Лор'єна" Поля Нарді.

У першому випадку Мбаппе заробив пенальті і сам же його реалізував - 1:0.

А гол Мойзе Кіна остаточно поховав інтригу - 2:0.

Завдяки осічці "Ліона" в домашньому матчі з "Брестом" (2:2) ПСЖ повернув собі другу сходинку в турнірній таблиці (31 очко).

На одне очко більше має "Лілль".

Огляд матчу ПСЖ - "Лор'єн".