Стартовий матч 12-го туру Бундесліги між "Айнтрахтом" і гладбаською "Боруссією" вийшов дуже яскравим.
Команди на двох забили 6 голів. Причому 5 м'ячів записали на свій рахунок два гравці - Андре Сілва з "Айнтрахта", який відзначився дублем, і Ларс Штіндль, на рахунку якого хеттрик.
Відзначимо, що ще на 90-й хвилині рахунок був 3:1 на користь франкфуртців.
Однак підопічні Марко Розе не змирилися з поразкою, і спочатку капітан команди Штінль реалізував пенальті, а на 90+5 хвилині він же встановив остаточний рахунок.
Нагадаємо, на груповому етапі Ліги чемпіонів "лошата" випередили "Шахтар", відправивши "гірників" на весну в Лігу Європи.