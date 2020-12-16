"Боруссія" знову проявила свої бійцівські якості.

Стартовий матч 12-го туру Бундесліги між "Айнтрахтом" і гладбаською "Боруссією" вийшов дуже яскравим.

Команди на двох забили 6 голів. Причому 5 м'ячів записали на свій рахунок два гравці - Андре Сілва з "Айнтрахта", який відзначився дублем, і Ларс Штіндль, на рахунку якого хеттрик.

Відзначимо, що ще на 90-й хвилині рахунок був 3:1 на користь франкфуртців.

Однак підопічні Марко Розе не змирилися з поразкою, і спочатку капітан команди Штінль реалізував пенальті, а на 90+5 хвилині він же встановив остаточний рахунок.

Нагадаємо, на груповому етапі Ліги чемпіонів "лошата" випередили "Шахтар", відправивши "гірників" на весну в Лігу Європи.

Огляд матчу "Айнтрахт" - "Боруссія".