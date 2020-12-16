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Головкін для фільму поспарингував з Роналду

GGG вже післязавтра проведе черговий захист титулу.

Головкін для фільму поспарингував з Роналду
Кріштіану Роналду і Генадій Головкін
Фото: Instagram

Чемпіон світу в середній вазі за версіями IBF і IBO Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) напередодні чергового захисту титулу опублікував в Instagram трейлер до документального фільму "Паралельні світи" від DAZN, головними героями якого став він разом з Кріштіану Роналду.

В опублікованому ролику GGG провів для гравця "Ювентуса" своєрідний професійний лікнеп.

На питання Головкіна, чи зміг би він стати боксером, CR7 відверто зізнався, що навряд чи.

"Я сумніваюся в цьому.

Обставини, у яких ти ростеш, позначаються на твоєму характері і твоїй особистості. Ми народилися звичайними людьми, небагатими. Тому доводиться боротися за своє життя", - зазначив Кріштіану.

Нагадаємо, Головкін у ніч на суботу проведе перший захист пояса, завойованого в протистоянні з українцем Сергієм Дерев'янченком. Суперником 38-річного казахстанця буде поляк Каміль Шеремета.

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