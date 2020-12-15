"Динамо" і "Шахтар" потрапили до антирейтингу Ліги чемпіонів

Два українські гранди - одні з найгірших по атакуючим діям.

Особливого приводу радіти у Каштру і Луческу не повинно бути

Чемпіон України "Шахтар" і віцечемпіон "Динамо" увійшли в число гірших команд групового етапу Ліги чемпіонів з атакуючими показниками, повідомляє zbirna.com.

З 32-х команд, які взяли участь на даній стадії турніру, "Динамо" посіло 31-е місце за загальною кількістю проведених атак - 67, а "Шахтар" і зовсім останній з показником 61. Лідирують тут "Аякс" і "Баварія", у яких по 91 атаці. Трохи відстали від них "Зальцбург" і "Мідтьюлланд" (89).

Не набагато краще йдуть справи у українських грандів з ударами по воротах. І "Динамо", і "Шахтар" в середньому за матч наносили всього 6,5 ударів, що відповідає 30-й позиції. На першому місці за цим показником знаходиться "Барселона" (18,2), а за нею "Зальцбург" (16,2) і "Баварія" (15,5).

За кількістю успішних обводок "Динамо" - найгірша команда - лише 14, а у "Шахтаря" - 25 і 14-е місце. Більше всіх у "Реала" - 37.

За володіння м'ячем підопічні Луїша Каштру зайняли 24-е місце з показником - 25:44, а у підопічних Мірчі Луческу - 25:11 і 26-й рядок.