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УЄФА визначив 6 номінантів на найкращий гол групового етапу Ліги чемпіонів

Один гол кращий за інший.

Фото: EPA/UPG

Офіційний сайт УЄФА запустив голосування за найкращий гол групового етапу Ліги чемпіонів. Для голосування відібрано шістьох кандидатів:

  • Неймар (ПСЖ) - матч проти "Істанбула" (5:1)
  • Антуан Грізманн ("Барселона") - поєдинок проти "Ференцвароша" (3:0)
  • Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - зустріч проти того ж "Істанбула" (4:1)
  • Лука Модрич ("Реал") - протистояння з "Шахтарем" (2:3)
  • Йошуа Кімміх ("Баварія") - матч проти московського "Локомотива" (2:1)
  • Магомед-Шапі Сулейманов ("Краснодар") - поєдинок із "Севільєю" (2:3)
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