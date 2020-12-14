Офіційний сайт УЄФА запустив голосування за найкращий гол групового етапу Ліги чемпіонів. Для голосування відібрано шістьох кандидатів:
- Неймар (ПСЖ) - матч проти "Істанбула" (5:1)
- Антуан Грізманн ("Барселона") - поєдинок проти "Ференцвароша" (3:0)
- Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - зустріч проти того ж "Істанбула" (4:1)
- Лука Модрич ("Реал") - протистояння з "Шахтарем" (2:3)
- Йошуа Кімміх ("Баварія") - матч проти московського "Локомотива" (2:1)
- Магомед-Шапі Сулейманов ("Краснодар") - поєдинок із "Севільєю" (2:3)
⚽️ Кто забил САМЫЙ КРАСИВЫЙ гол группового этапа #ЛигаЧемпионов?— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 14, 2020
Модрич, Киммих, Фернандеш, Гризманн, Неймар или форвард @FCKrasnodar Сулейманов?
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