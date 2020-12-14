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Українську легкоатлетку дискваліфікували на чотири роки за допінг

Вікторія Хапіліна на найближчу перспективу виявилася поза спортом.

Українську легкоатлетку дискваліфікували на чотири роки за допінг
Вікторія Хапіліна
Фото: Mltpl.City

Українську бігунку на марафонські дистанції Вікторію Хапіліну дискваліфіковано на чотири роки за вживання заборонених речовин, повідомляє пресслужба незалежного легкоатлетичного органу Athletics Integrity Unit.

В аналізах спортсменки, взятих після перемоги на Софійському марафоні, виявлено сліди використання еритропоетину.

Зазначимо, спортсменка з Мелітополя виграла Софійський марафон з рекордним для змагань часом - 2:27.29.

Дискваліфікація відраховується з дня проведення марафону - 11 жовтня 2020 року.

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