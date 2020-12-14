Українську легкоатлетку дискваліфікували на чотири роки за допінг

Українську бігунку на марафонські дистанції Вікторію Хапіліну дискваліфіковано на чотири роки за вживання заборонених речовин, повідомляє пресслужба незалежного легкоатлетичного органу Athletics Integrity Unit.

В аналізах спортсменки, взятих після перемоги на Софійському марафоні, виявлено сліди використання еритропоетину.

Зазначимо, спортсменка з Мелітополя виграла Софійський марафон з рекордним для змагань часом - 2:27.29.

Дискваліфікація відраховується з дня проведення марафону - 11 жовтня 2020 року.