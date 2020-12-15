Федерація боксу України підтримала росіянина Кремльова на посаду президента AIBA

12 грудня відбулося онлайн-засідання Конгресу Міжнародної боксерської асоціації (АІВА), за результатами якого президентом AIBA на наступні чотири роки обрано генсека Федерації боксу Росії Умара Кремльова.

Виконавчий директор Федерації боксу України (ФБУ) Донатас Піскун підтвердив, що на минулому конгресі Україна підтримала кандидатуру Кремльова.

Крім того, функціонер дав роз'яснення пресслужбі ФБУ щодо позиції української сторони на цих виборах.

"За останні два дні довелося прочитати багато чуток і навіть звинувачень на адресу ФБУ. Наразі можу підтвердити те, що ФБУ дійсно підтримала на виборах президента AIBA Умара Кремльова. Хтось сприйняв це рішення Федерації нормально, таких людей переважна більшість, а хтось почав шукати тут політичну складову. На мій погляд, даремно. Адже ми керувалися виключно інтересами нашого виду спорту, який переживає зараз непростий період", - зазначив Піскун.

"За останні роки, коли Міжнародною боксерською асоціацією керували інші люди, в організації накопичилися багатомільйонні борги. Також в AIBA склалися дуже непрості стосунки з Міжнародним олімпійським комітетом. Все це, а також останнє рішення МОК про скорочення вагових категорій у чоловічих змаганнях на Олімпійських іграх-2024, викликало наше занепокоєння та вимагало рішучих кроків", - підкреслив функціонер.

"Умар Кремльов представив боксерській громадськості чіткий план погашення заборгованості і реальну програму розвитку, яка стала найбільш ефективною і доречною для більшості країн світу. Як результат – за нього віддали свої голоси 86 національних федерацій. Вони представляють зовсім різні країни з різних куточків світу", - заявив генсек федерації.

"Можливо, у когось складається враження, що Кремльов є занадто одіозною особистістю, але повторюсь, ми повірили не чуткам, а чіткій програмі кандидата, в якій велику роль було приділено налагодженню стосунків з МОК, а найголовніше – поверненню до чоловічих олімпійських змагань вагової категорії, яку забрали, на наш погляд, безпідставно.

Також варто відзначити, що одразу після виборів ми проголосували і за нову Конституцію AIBA, яка відповідає усім рекомендаціям МОК. Це, в свою чергу, важливий крок для початку нормальних взаємовідносин з Міжнародним олімпійським комітетом", - підсумував Піскун.