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France Football повністю сформував склад символічної збірної світу усіх часів

Не вистачало тільки нападників.

Авторитетне французьке видання France Football, яке в цьому році вперше не визначає володаря "Золотого м'яча", повністю доукомплектувало склад символічної збірної світу всіх часів.

У підсумку, найкращими фланговими нападниками були визнані аргентинець Ліонель Мессі

Фото: francefootball.fr
і португалець Кріштіану Роналду,
Фото: francefootball.fr
а кращим наконечником списа визнали Роналдо, який "заточений з бразильської сталі".
Фото: francefootball.fr

Таким чином, збірна світу набула такого вигляду:

Фото: francefootball.fr

Голкіпер - Лев Яшин (СРСР);

Захисники - Паоло Мальдіні (Італія), Франц Беккенбауер (Німеччина) і Кафу (Бразилія);

Центральні півзахисники - Лотар Маттеус (Німеччина) і Хаві (Іспанія);

Атакуючі півзахисники - Дієго Марадона (Аргентина) і Пеле (Бразилія);

Нападники - Кріштіану Роналду (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина) і Роналдо (Бразилія).

У другій склад усіх часів увійшли: Джанлуїджі Буффон (Італія) - Роберто Карлос і Карлос Альберто (обидва - Бразилія), Франко Барезі (Італія) - Альфредо Ді Стефано (Аргентина), Франк Райкард (Нідерланди), Андреа Пірло (Італія) і Зінедін Зідан (Франція) - Роналдіньо і Гаррінча (обидва - Бразилія), Йохан Кройф (Нідерланди).

У третю збірну потрапили: Мануель Нойер (Німеччина) - Пауль Брайтнер і Філіп Лам (обидва - Німеччина), Серхіо Рамос (Іспанія) - Андрес Іньєста (Іспанія), Діді (Бразилія), Йохан Нескенс (Нідерланди) і Мішель Платіні (Франція) - Тьєррі Анрі (Франція), Марко ван Бастен (Нідерланди) і Джордж Бест (Північна Ірландія).

Таким чином, національний розріз 33-х кращих виглядає наступним чином:

  • Бразилія - 8 футболістів
  • Німеччина - 5
  • Італія і Нідерланди - 4
  • Аргентина, Іспанія та Франція - 3
  • Португалія, СРСР і Північна Ірландія - 1

Всього на потрапляння в команду було 90 претендентів, серед яких був ексфорвард київського "Динамо" і збірної СРСР Олег Блохін.

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