France Football повністю сформував склад символічної збірної світу усіх часів

Авторитетне французьке видання France Football, яке в цьому році вперше не визначає володаря "Золотого м'яча", повністю доукомплектувало склад символічної збірної світу всіх часів.
У підсумку, найкращими фланговими нападниками були визнані аргентинець Ліонель Мессі
Таким чином, збірна світу набула такого вигляду:
Голкіпер - Лев Яшин (СРСР);
Захисники - Паоло Мальдіні (Італія), Франц Беккенбауер (Німеччина) і Кафу (Бразилія);
Центральні півзахисники - Лотар Маттеус (Німеччина) і Хаві (Іспанія);
Атакуючі півзахисники - Дієго Марадона (Аргентина) і Пеле (Бразилія);
Нападники - Кріштіану Роналду (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина) і Роналдо (Бразилія).
У другій склад усіх часів увійшли: Джанлуїджі Буффон (Італія) - Роберто Карлос і Карлос Альберто (обидва - Бразилія), Франко Барезі (Італія) - Альфредо Ді Стефано (Аргентина), Франк Райкард (Нідерланди), Андреа Пірло (Італія) і Зінедін Зідан (Франція) - Роналдіньо і Гаррінча (обидва - Бразилія), Йохан Кройф (Нідерланди).
У третю збірну потрапили: Мануель Нойер (Німеччина) - Пауль Брайтнер і Філіп Лам (обидва - Німеччина), Серхіо Рамос (Іспанія) - Андрес Іньєста (Іспанія), Діді (Бразилія), Йохан Нескенс (Нідерланди) і Мішель Платіні (Франція) - Тьєррі Анрі (Франція), Марко ван Бастен (Нідерланди) і Джордж Бест (Північна Ірландія).
Таким чином, національний розріз 33-х кращих виглядає наступним чином:
- Бразилія - 8 футболістів
- Німеччина - 5
- Італія і Нідерланди - 4
- Аргентина, Іспанія та Франція - 3
- Португалія, СРСР і Північна Ірландія - 1
Всього на потрапляння в команду було 90 претендентів, серед яких був ексфорвард київського "Динамо" і збірної СРСР Олег Блохін.