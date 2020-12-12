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ФІФА оголосила трьох претендентів на звання кращого гравця 2020 року

Левандовскі, Мессі і Роналду.

ФІФА опублікувала список претендентів на звання кращого гравця 2020 року, інформує sportarena.com.

На перемогу в номінації претендують форвард "Баварії" Роберт Левандовські, нападник "Барселони" Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, який виступає за "Ювентус".

Боротьбу за звання кращого голкіпера року поведуть воротар "Ліверпуля" і збірної Бразилії Аліссон, німець Мануель Ноєр з "Баварії", а також словенський кіпер з "Атлетіко" – Ян Облак.

Також ФІФА визначила претендентів на звання кращого тренера року. Ним може стати аргентинський наставник "Лідса" Марсело Б’єлса, а також два німецьких фахівця – Юрген Клопп ("Ліверпуль") і Ганс-Дітер Флік ("Баварія").

Нагадаємо, що Роналду з "Ювентусом" виграв Серію А, Аліссон в складі "Ліверпуля" під керівництвом Клоппа став чемпіоном АПЛ. У свою чергу, "Баварія" з Фліком, Ноєром і Левандовські виграла відразу чотири турніри – Бундеслігу, Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Повний перелік номінацій можна прочитати тут. Оголошення переможців відбудеться 17 грудня в онлайн-форматі.

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