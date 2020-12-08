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Фергюсон, Моуріньо, Гвардіола і Зідан претендують на звання найкращого тренера століття

Globe Soccer назвав претендентів і на інші нагороди.

Фергюсон, Моуріньо, Гвардіола і Зідан претендують на звання найкращого тренера століття
Два прітенденти - Алекс Фергюсон і Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Європейська асоціація агентів гравців (EFAA) і Європейська асоціація клубів (ECA) організують щорічну нагороду Globe Soccer Awards для найкращих гравця, тренера, команди та агента.

Цього разу вирішено нагороду доповнити категорією "XXI століття" - проміжок у 19 років - з 2001 по 2020 рік.

На звання найкращого гравця століття претендують Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ліверпуль") і Роналдіньо ("Барселона"), який уже завершив кар'єру, інформує офіційний сайт Globe Soccer.

За нагороду тренерові поборються Жозе Моуріньо ("Тоттенгем"), Зінедін Зідан ("Реал"), Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") і екснаставник "Манчестера Юнайтед" Алекс Фергюсон, який поза футболом з 2013 року.

Найкращим клубом століття може стати "Барселона", "Ліверпуль", "Реал" і "Аль-Ахлі" (Каїр).

Дивно у списку виглядає мерсисайдський клуб, який за 19 років із значущих трофеїв виграв лише по разу Англійську прем'єр-лігу і Кубок УЄФА, а також двічі Лігу чемпіонів і Кубок Англії.

Тоді як, наприклад, "Манчестер Юнайтед" 7 разів вигравав АПЛ, двічі Кубок Англії і по разу Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

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