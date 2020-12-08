Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022 (оновлено)

Мундіаль пройде вже менш ніж через два роки.

Сьогодні в Цюриху пройшло жеребкування європейської частини кваліфікації Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі.

55 збірних були розподілені на 6 кошиків згідно з листопадовим рейтингом FIFA. Збірна України потрапила до другого кошика.

Згідно з жеребкуванням, підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи D і отримали в суперники чинного чемпіона світу - збірну Франції, а також національні команди Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану.

Відбірний турнір стартує в березні 2021 року. У фінальну частину напряму пройдуть 10 переможців груп.

Крім того, 12 команд у двох раундах плей-оф визначать ще трьох власників путівок на ЧС-2022. Учасниками плей-оф стануть 10 збірних, що зайняли другі місця в групах і дві кращі команди серед переможців Ліги націй, які не пройшли відбір на світову першість.

Нагадаємо, матч відкриття ЧС-2022 заплановано на 21 листопада 2022 року, він повинен пройти на стадіоні "Аль Бейт" у місті Ель-Хаурія.

Оновлення. Повний склад груп виглядає наступним чином:

Група A: Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан

Група B: Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово

Група C: Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва

ГРУПА D: Франція, УКРАЇНА, Фінляндія, Боснія та Герцеговина, Казахстан

Група E: Бельгія, Уельс, Чехія, Білорусь, Естонія

Група F: Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова

Група G: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар

Група H: Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта

Група I: Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино

Група J: Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн