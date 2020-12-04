Стали відомі півфінальні пари Ліги націй

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування фінального турніру Ліги націй, повідомляє пресслужба УЄФА.
У змаганні продовжать переможці чотирьох груп вищого дивізіону: Італія, Бельгія, Франція та Іспанія. Всі матчі пройдуть в Італії.
За підсумками жеребкування були сформовані наступні пари:
- Італія - Іспанія
- Бельгія - Франція
Іспанці з італійцями зустрінуться на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані, другий півфінал відбудеться в Турині на "Альянц Стедіум".
Поєдинки пройдуть 6 і 7 жовтня 2021 року.
Фінал заплановано на 10 жовтня в Мілані.
Нагадаємо, історичним першим переможцем даного турніру є збірна Португалії.