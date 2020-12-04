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Стали відомі півфінальні пари Ліги націй

Турнір триватиме в жовтні 2021 року.

Стали відомі півфінальні пари Ліги націй
Фото: twitter.com/UEFA

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування фінального турніру Ліги націй, повідомляє пресслужба УЄФА.

У змаганні продовжать переможці чотирьох груп вищого дивізіону: Італія, Бельгія, Франція та Іспанія. Всі матчі пройдуть в Італії.

За підсумками жеребкування були сформовані наступні пари:

  • Італія - Іспанія
  • Бельгія - Франція

Іспанці з італійцями зустрінуться на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані, другий півфінал відбудеться в Турині на "Альянц Стедіум".

Поєдинки пройдуть 6 і 7 жовтня 2021 року.

Фінал заплановано на 10 жовтня в Мілані.

Нагадаємо, історичним першим переможцем даного турніру є збірна Португалії.

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