УЄФА включив голкіпера "Шахтаря" в символічну збірну тижня Ліги чемпіонів

Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапив в символічну збірну 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за версією УЄФА.
Нагадаємо, підопічні Луїша Каштру здобули сенсаційну перемогу над "Реалом" - 2:0.
Крім українця, в Team of the Week також увійшли:
Захисники: Рафаель Геррейро ("Боруссія" Д), Крістіан Ромеро ("Аталанта"), Олександр Шольц ("Мідтьюлланд")
Півзахисники: Дімітрі Пайєт ("Марсель"), Ірфан Кавечі ("Істанбул"), Федеріко К'єза ("Ювентус"), Ноа Ланг і Шарль де Кателаре (обидва - "Брюгге")
Форварди: Неймар (ПСЖ) і Олів'є Жиру ("Челсі").
Нагадаємо, Трубін стояв у воротах і в першому матчі проти "Реала", який пройшов в Мадриді і також завершився перемогою "гірників" - 3:2.
🇫🇷 🇧🇷 Giroud & Neymar spearhead the #UCLfantasy Team of the Week 😎#UCL | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 3, 2020