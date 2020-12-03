УЄФА включив голкіпера "Шахтаря" в символічну збірну тижня Ліги чемпіонів

Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапив в символічну збірну 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за версією УЄФА.

Нагадаємо, підопічні Луїша Каштру здобули сенсаційну перемогу над "Реалом" - 2:0.

Крім українця, в Team of the Week також увійшли:

Захисники: Рафаель Геррейро ("Боруссія" Д), Крістіан Ромеро ("Аталанта"), Олександр Шольц ("Мідтьюлланд")

Півзахисники: Дімітрі Пайєт ("Марсель"), Ірфан Кавечі ("Істанбул"), Федеріко К'єза ("Ювентус"), Ноа Ланг і Шарль де Кателаре (обидва - "Брюгге")

Форварди: Неймар (ПСЖ) і Олів'є Жиру ("Челсі").

Нагадаємо, Трубін стояв у воротах і в першому матчі проти "Реала", який пройшов в Мадриді і також завершився перемогою "гірників" - 3:2.