Усик розкритикував роботу свого промоутера

На прикладі бою з Дереком Чісорою (32-10, 23 КО) колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик (18-0, 13 КО) озвучив проблеми в роботі промоутерської компанії К2 і особисто Олександра Красюка.

На його погляд, поєдинок боксерів проходив на маленькому рингу, в чому Усик побачив недопрацювання своєї команди.

"Я зрозумів, що з рингом щось не так, коли був у роздягальні. Я звернув увагу, що канати дуже слабко натягнуті. Я вийшов, я так зазвичай не роблю, почав спиратися на канати, а вони просідали. Ринг був досить мініатюрний, може, зменшена версія.

Спочатку думав, що це спотворює з телевізора, але коли я зайшов до будинку, подивився, який переді мною стоїть здоровенний Дерек, то подумав: "Ух ти, нічого собі". Я спілкувався з цього приводу з Едді Гірном (со-промоутер, - прим. Lb.ua). Він мені сказав, що ні - ринг був такий, як ми боксували з Белью", - заявив Усик в інтерв'ю YouTube-каналу USYK 17.

Усик залишився вкрай незадоволений тим, що представники його промоутерської компанії K2 не вирішили цих проблем.

"Це була задача Олександра Красюка (со-промоутер, - прим. Lb.ua). Але у нас в команді - давайте не будемо сваритися, порушувати це питання. Наступного разу буде інакше. Я вважаю, що так не повинно працювати", - переконаний боксер.

Українець також порівняв свій поєдинок із боєм Тайсона Ф'юрі і Володимира Кличка.

"Пам'ятаю, як Ф'юрі йшов на поєдинок з Кличком. Йому щось не сподобалося. Він заявив, що бою не буде: або міняти, або він не буде боксувати. У результаті все поміняли, квитки продані, ситуація закрутилася", - зазначив Усик.

При цьому олімпійський чемпіон Лондона-2012 заявив, що може припинити співпрацю з К2 Promotions.

"9 листопада цього роки було 7 років з моменту підписання контракту. В угоді написано, що вона не може діяти понад 7 років. Після закінчення контракту у нас є час, щоб поговорити про подальшу співпрацю. Також у них є першочергове право вести зі мною переговори", - уточнив боксер.

"Чому хочу піти від К2? Хочу рухатися своїм шляхом, тому що з ними не буде USYK 17 Promotion, буде K2 Promotions. Виходить, я буду розвивати чужу компанію. Я хочу вигідні для себе умови. У спортсмена є певний час, коли він може заробити, і я хочу зі своєї кар'єри вичавити максимум.

Якщо K2 запропонує мені кращі умови для заробітку, то я продовжу з ними контракт, чому ні? У мене з усіма там хороші відносини. Я хочу максимально порядно виконати свої зобов'язання, і все", - підсумував Усик.