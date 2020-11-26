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Промоутер назвав дату бою Усика за чемпіонський пояс у суперважкій вазі

Квітень наступного року.

Промоутер назвав дату бою Усика за чемпіонський пояс у суперважкій вазі
Два Олександри
Фото: Инстаграм

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився думками про наступний поєдинок його підопічного в хевівейті.

За словами Красюка, Усик повернеться в ринг у квітні наступного року.

"Усик важко працював вісім місяців, коли готувався до бою проти Дерека Чісори. Зараз він трохи відпочине, подбає про своє тіло і розслабить голову.

Ми віримо, що Олександр буде готовий повернутися у квітні 2021 року. Ми також розраховуємо, що Ентоні Джошуа буде поруч, щоб виконати правила WBO щодо обов'язкового захисту. Якщо ні, ми поборемося за вакантний титул із претендентом, призначеним WBO", - наводить слова Красюка Sky Sports.

Красюк також висловився про потенційний поєдинок проти Даніеля Дюбуа, якщо володар пояса WBO Джошуа відмовиться виходити на ринг проти Усика.

"Мені хотілося б, щоб ми могли самі вибрати опонента на бій за вакантний титул. Перед тим як думати про Дюбуа або когось іншого, нам потрібно дізнатися переможця бою Джошуа - Пулєв і зрозуміти його стратегію на майбутнє. Я можу заявити, що ми будемо старанно намагатися скористатися статусом обов'язкового претендента", - підкреслив промоутер.

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