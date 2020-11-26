У 4-му турі Ліги чемпіонів "Марсель" у себе на "Велодромі" в матчі з двома вилученнями зазнав чергової поразки в турнірі, цього разу від "Порту" - 0:2.

Так провансальці встановили антирекорд ЛЧ - ця поразка стала для команди вже 13-ю поспіль у рамках єврокубкового турніру.

Підлеглі Андре Віллаша-Боаша перевершили досягнення бельгійського "Андерлехта", який у 2003-2005 роках програв 12 матчів поспіль.

Показово, що цей результат "Марсель" здобув у протистоянні з рідним клубом свого наставника, який є уродженцем Порту.

Зазначимо, що в нинішньому розіграші ЛЧ "Марсель" залишається єдиною командою, яка ні разу не забила.

13 - Marseille have lost each of their last 13 Champions League games, the longest run of any team in the history of the competition. AJamaisLesPremiers. pic.twitter.com/U1XKoUaAOA — OptaJean (@OptaJean) November 25, 2020

"Марсель" замикає квартет групи С. Лідирує "Манчестер Сіті", в активі якого 12 очок.

Додамо, що в чемпіонаті Франції справи "Марселя" не такі плачевні. Після 9 турів "біло-блакитні" набрали 18 очок і займають 6 місце. Тому метаморфоза команди в євротурнірі дуже дивна.