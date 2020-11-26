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"Марсель" установив антирекорд Ліги чемпіонів

Дволикий "Марсель".

"Марсель" установив антирекорд Ліги чемпіонів
"Марсель" - "Порто"
Фото: EPA/UPG

У 4-му турі Ліги чемпіонів "Марсель" у себе на "Велодромі" в матчі з двома вилученнями зазнав чергової поразки в турнірі, цього разу від "Порту" - 0:2.

Так провансальці встановили антирекорд ЛЧ - ця поразка стала для команди вже 13-ю поспіль у рамках єврокубкового турніру.

Підлеглі Андре Віллаша-Боаша перевершили досягнення бельгійського "Андерлехта", який у 2003-2005 роках програв 12 матчів поспіль.

Показово, що цей результат "Марсель" здобув у протистоянні з рідним клубом свого наставника, який є уродженцем Порту.

Зазначимо, що в нинішньому розіграші ЛЧ "Марсель" залишається єдиною командою, яка ні разу не забила.

"Марсель" замикає квартет групи С. Лідирує "Манчестер Сіті", в активі якого 12 очок.

Додамо, що в чемпіонаті Франції справи "Марселя" не такі плачевні. Після 9 турів "біло-блакитні" набрали 18 очок і займають 6 місце. Тому метаморфоза команди в євротурнірі дуже дивна.

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