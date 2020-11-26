УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця 4-го туру Ліги чемпіонів

Фото: EPA/UPG Бруну Фернандеш

Завершився 4-й тур Ліги чемпіонів, за підсумками якого вже відомі команди, що вийшли в 1/8 фіналу - це "Баварія", "Манчестер Сіті", "Челсі", "Севілья", "Барселона" і "Ювентус". При цьому німецький клуб гарантував собі перше місце в групі.

За підсумками зіграних матчів УЄФА виокремив чотирьох претендентів на звання гравця тижня.

У шортліст номінантів на нагороду увійшли півзахисник "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеш, який оформив дубль у матчі проти "Істанбула" (4:1), хавбек "Аталанти" Робін Госенс, який відзначився голом у поєдинку проти "Ліверпуля" (2:0), їхній колега по амплуа Душан Тадич з "Аякса" і вінгер дортмундської "Боруссії" Джейдон Санчо, який вразив ворота "Брюгге" (3:0).