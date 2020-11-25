У футболістів "Наполі" накопичилася кількамісячна зарплатна заборгованість

Президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс (по центру)

У клубі "Наполі" склалася непроста фінансова ситуація, в зв'язку з чим клуб не платить гравцям зарплату з липня, повідомляє CalcioNapoli24.

Футболісти вкрай незадоволені ситуацією, що склалася, але клуб пообіцяв, що виплати почнуться в грудні.

Відзначається, що в подібній ситуації опинилися багато клубів Серії А. "Наполі" буде діяти в рамках встановлених італійською федерацією дозволів - на 1 грудня клуб повинен погасити борги перед футболістами за вересень, а ось виплати за липень і серпень будуть розподілені по сезону.

У головного тренера Дженнаро Гаттузо навіть виник конфлікт з гравцями на тлі цієї невизначеної фінансової ситуації. Спеціаліст наполегливо просить своїх підопічних відмовитися від публічної згадки про борги клубу.

За підсумками восьми турів чемпіонату Італії "Наполі" знаходиться на шостому місці в турнірній таблиці, набравши 14 балів.