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У Швеції Ібрагімовича удванадцяте визнано футболістом року

Уперше Златан виграв цю престижну нагороду 2005 року.

У Швеції Ібрагімовича удванадцяте визнано футболістом року
Вождь
Фото: EPA/UPG

Форварда "Мілана" Златана Ібрагімовича вкотре визнано найкращим гравцем року у Швеції, повідомляє видання Aftonbladet, яке спільно зі Шведською футбольною спілкою заснувало нагороду 1946 року.

Для 39-річного гравця цей приз став 12-м за кар'єру. Навряд чи хтось найближчим часом зможе побити це досягнення.

Уперше Златан виграв престижну нагороду 2005 року, а з 2006-го зробив це 10 разів поспіль. Востаннє приз діставався йому 2016 року, коли він завершив кар'єру у збірній Швеції.

Ібрагімович на початку цього року повернувся в "Мілан", за який виступав з 2010 по 2012 рік. У нинішньому сезоні Златан узяв участь у 6 матчах італійської Серії А, забив 10 голів (2 - з пенальті) і віддав 1 результативну передачу.

При цьому встановив клубний рекорд результативності.

Протягом своєї кар'єри нападник також захищав кольори "Мальме", "Аякса", "Ювентуса", "Інтера", "Барселони", "Парі Сен-Жермена", "Манчестера Юнайтед" і "Лос-Анджелес Гелаксі".

У всіх цих командах, окрім першої та двох останніх, Златан ставав чемпіоном своїх країн.

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