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Голанд установив чергове досягнення в Лізі чемпіонів

Норвежець у вогні.

Головний тренер &quot;Боруссії&quot; Люсьєн Фавр підказує Голанду, скільки голів він забив у цьому матчі
Фото: EPA/UPG
Головний тренер "Боруссії" Люсьєн Фавр підказує Голанду, скільки голів він забив у цьому матчі

Дортмундська "Боруссія" на рідному "Сигнал Ідуна Парк" у рамках 4-го туру Ліги чемпіонів не залишила шансів "Брюгге", забивши у ворота бельгійців 3 "сухі" голи.

Дублем відзначився форвард Ерлінг Голанд.

Тепер на рахунку 20-річного норвезького бомбардира 16 голів - і він став найшвидшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив таку кількість голів у турнірі - для цього Ерлінгу знадобилося лише 12 матчів.

Для порівняння, капітан "Барселони" Ліонель Мессі за свої перші 12 матчів у ЛЧ відзначився двічі, а форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який свої перші 12 матчів у ЛЧ провів у футболці "Манчестера Юнайтед" - жодного разу.

До 20 років Голанд у Лізі чемпіонів за голами вже обійшов таких голеадорів, як Роналдо і Зінедін Зідан (по 14 голів), а також Майкла Оуена (11), які вже завершили свої кар'єри футболістів.

Всього на рахунку Голанда стало 17 голів в 14 іграх сезону: 10 м'ячів він провів в 7 зустрічах Бундесліги, 6 - в чотирьох матчах Ліги чемпіонів і ще один - в Суперкубку Німеччини.

Огляд матчу "Боруссія" - "Брюгге".

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