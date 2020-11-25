Фото: EPA/UPG Головний тренер "Боруссії" Люсьєн Фавр підказує Голанду, скільки голів він забив у цьому матчі

Дортмундська "Боруссія" на рідному "Сигнал Ідуна Парк" у рамках 4-го туру Ліги чемпіонів не залишила шансів "Брюгге", забивши у ворота бельгійців 3 "сухі" голи.

Дублем відзначився форвард Ерлінг Голанд.

Тепер на рахунку 20-річного норвезького бомбардира 16 голів - і він став найшвидшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив таку кількість голів у турнірі - для цього Ерлінгу знадобилося лише 12 матчів.

ERL1NG H44L4ND is the fastest player in Champions League history to score 15 goals in the competition. 🤖



Just 12 games needed. #UCL pic.twitter.com/9EsN4zZhbq — Squawka Football (@Squawka) November 24, 2020

Для порівняння, капітан "Барселони" Ліонель Мессі за свої перші 12 матчів у ЛЧ відзначився двічі, а форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який свої перші 12 матчів у ЛЧ провів у футболці "Манчестера Юнайтед" - жодного разу.

До 20 років Голанд у Лізі чемпіонів за голами вже обійшов таких голеадорів, як Роналдо і Зінедін Зідан (по 14 голів), а також Майкла Оуена (11), які вже завершили свої кар'єри футболістів.

Всього на рахунку Голанда стало 17 голів в 14 іграх сезону: 10 м'ячів він провів в 7 зустрічах Бундесліги, 6 - в чотирьох матчах Ліги чемпіонів і ще один - в Суперкубку Німеччини.

Огляд матчу "Боруссія" - "Брюгге".