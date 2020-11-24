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Майкл Джордан заплатив cвоєму баскетболістові на $23 млн більше, ніж сам заробив за кар'єру

Інфляція, одначе.

Майкл Джордан заплатив cвоєму баскетболістові на $23 млн більше, ніж сам заробив за кар'єру
Гордон Гейворд
Фото: EPA/UPG

Майкл Джордан на посаді президента "Шарлотт Хорнетс" підписав 4-річний контракт з Гордоном Гейвордом, згідно з яким 30-річний легкий форвард заробить $120 млн, що на $22,7 млн більше, ніж Джордан сам отримав відповідно до контрактів за 17-річну кар'єру в НБА, повідомляє NBA Buzz.

Раніше Гейворд скористався опцією розірвання в контракті з "Бостон Селтікс" і домовився з "Шарлотт" як вільний агент.

Гейворд провів три останні роки в "Селтікс". Минулого сезону він зіграв 52 матчі, набираючи в середньому 17,5 очок, роблячи 6,7 підбирання і виконуючи 5,7 передачі.

Джордан як гравець НБА заробив $97,3 млн.

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