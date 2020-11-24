"Манчестер Сіті" готовий запропонувати Мессі контракт на 10 років, - The Times

"Манчестер Сіті" готує нову пропозицію капітанові "Барселони" Ліонелю Мессі, повідомляє The Times.

За даними джерела, "городяни" запропонують аргентинському форварду контракт на 10 років. На момент закінчення угоди Мессі буде 43 роки.

Секрет такого контракту в тому, що він включатиме домовленість про кілька сезонів у "МанСіті" під керівництвом Хосепа Гвардіоли, а потім спортивну кар'єру в одній із восьми франшиз, якими володіє холдинг City Football Group по всьому світу.

Після того, як футболіст завершить кар'єру, він стане амбасадором клубу.

Трансфер може відбутися вже в січні 2021 року. Підсилює таку можливість інформація, що гравці "Барселони", включаючи її капітана, не погодилися на зниження зарплати, запропоноване клубом з метою мінімізації фінансових втрат, спричинених пандемією COVID-19.

Минулого літа Мессі намагався достроково розірвати контракт із каталонським клубом. Форварда не задовольняла ситуація в команді, але в підсумку його переконали залишитися в "Барсі" до кінця чинної угоди, тобто до літа 2021 року.