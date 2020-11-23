"Барселона" втратила двох ключових гравців перед матчем Ліги чемпіонів проти "Динамо"

Жерар Піке і Серхіо Роберто не допоможуть каталонцям у Києві.

Лінія оборони "Барселони" перед матчем Ліги чемпіонів проти "Динамо" зазнала двох великих втрат.

33-річний центральний захисник Жерар Піке отримав травму коліна в поєдинку 10-го туру чемпіонату Іспанії проти мадридського "Атлетіко" (0:1).

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Las pruebas realizadas este domingo a Gerard Piqué han mostrado que tiene un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Es baja y la evolución marcará disponibilidad pic.twitter.com/P2L1y0Hy0C — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2020

Термін відновлення Піке оцінюється в пів року.

Крім того, в тому ж матчі травму отримав 28-річний правий захисник Серхіо Роберто.

Футболіст пошкодив м'яз правого стегна і пропустить два місяці.

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Барселона" відбудеться без глядачів 24 листопада на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 22:00.

На цьому матчі працюватиме бригада арбітрів зі Словенії на чолі з Матеєм Югом.