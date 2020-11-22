Баскетболіст НБА заробив $ 79,5 млн, не зігравши жодного матчу за 2 роки

Розігруючий "Вашингтон Візардс" Джон Уолл запросив обмін з клубу, повідомляє championat.com.

Уолл не виходив на майданчик з 26 грудня 2018 року через травми п'яти і розриву ахіллового сухожилля. 30-річний розігруючий повинен отримати $ 132,9 млн за наступні три сезони. За сумою річної зарплати Уолл є четвертим найбільш високооплачуваним гравцем НБА, поступаючись лише Стефену Каррі, Крісу Полу і Расселу Вестбруку. Його контракт вважається практично необменіваемим.

Таким чином, Уолл, який підписав з "Вашингтоном" контракт ще в 2018 році, по оновленому угоді отримав $ 79,5 млн, не зігравши жодного матчу за команду за цей час.

Повідомлялося, що "Г'юстон Рокетс" і "Візардс" обговорювали можливий обмін за участю Расселла Уестбрука і Уолла, проте сторонам не вдалося дійти згоди.

Повідомляється, що Уолл незадоволений заявою генерального менеджера клубу Томмі Шеппарда, що команда будується навколо атакуючого захисника Бредлі Біла.