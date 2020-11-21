Під будинок Порошенка в Козині привезли "тітушок"
Під будинок Порошенка в Козині привезли "тітушок"
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Депутати німецького парламенту відмовилися голосувати за підтримку "Північного потоку-2"
Депутати німецького парламенту відмовилися голосувати за підтримку "Північного потоку-2"
Віталій Марків: «На передову я просто зараз поїхав би»
Віталій Марків: «На передову я просто зараз поїхав би»
ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України в позові про виплату пенсій в ОРДЛО
ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України в позові про виплату пенсій в ОРДЛО
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених
Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених
Мер Івано-Франківська повідомив, що уряд планує запровадити повний локдаун у грудні
Мер Івано-Франківська повідомив, що уряд планує запровадити повний локдаун у грудні
ГоловнаСпорт

Визначено переможця номінації кращий молодий футболіст року

Ерлінг Голанд поза конкуренцією.

Визначено переможця номінації кращий молодий футболіст року
Ерлінг Голанд
Фото: EPA/UPG

Газета Tuttosport традиційно з 2003 року шляхом голосування визначає кращого молодого футболіста року.

На цей раз володарем нагороди Golden Boy-2020 став форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд.

Нагороду щорічно отримує кращий гравець у віці до 21 року.

Відзначимо, що 20-річний Голанд став першим норвежцем і першим представником скандинавських країн, який отримав цей приз.

Нагадаємо, Ерлінг приєднався до "джмелів" в кінці грудня 2019 року, перейшовши з австрійського РБ "Зальцбург" за 20 млн євро.

Додамо, що на нагороду претендували ще 20 футболістів, зокрема, Вінісіус Жуніор ("Реал"), Джейдон Санчо ("Боруссія" Дортмунд), Альфонсо Девіс ("Баварія") і Ансуї Фаті (Барселона). А в розширений список номінантів (топ-100) також були включені два гравці Української Прем'єр-ліги: хавбек "Шахтаря" Тете і форвард "Динамо" Георгій Цітаішвілі.

Нагадаємо, в 2017 році володарем цієї нагороди був Кіліан Мбаппе, в 2018 - Маттейс де Лігт, а в минулому році - Жоао Фелікс.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також