Клуб Англійської Прем'єр-Ліги подав до суду на АПЛ

"Ньюкасл" офіційно оголосив, що подав судовий позов до Англійської Прем'єр-Ліги з приводу угоди, яка зірвалася, яка дозволила б Майку Ешлі продати клуб, повідомляє fapl.ru.

Нагадаємо, раніше в цьому році Ешлі погодився продати "Ньюкасл" суверенному фонду Саудівської Аравії за 300 млн фунтів.

Однак стандартна перевірка чистоти і надійності капіталу потенційного покупця настільки затягнулася, що саудівці втратили терпіння і в кінці липня відкликали свою пропозицію.

Саботаж з боку АПЛ, через якого угода зірвалася, привів Ешлі в лють, і ось сьогодні "сороки" підтвердили, що клуб вже судиться з керівництвом Ліги.

Інтереси "Ньюкасла" в цьому процесі представляє відома юридична фірма Bird & Bird. Однак терміни розгляду справи невідомі.

Також клуб з "Сент-Джеймс Парк" звинуватив АПЛ у витоку інформації. Минулого місяця об'єднання фанів "Ньюкасла" пригрозило Лізі судовим переслідуванням за порушення британського закону про конкуренцію, у відповідь на що АПЛ повідомила, що "сороки" і так вже звернулися до суду, хоча на той момент ні Прем'єр-Ліга, ні "Ньюкасл" не мали права порушувати умови конфіденційності.