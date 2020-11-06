Через непереконливу гру Погба "Манчестер Юнайтед" значно знизив його ціну

Тепер досить викласти 53 млн фунтів.

Півзахисник "Манчестера Юнайтед" Поль Погба може покинути манкуніанців уже наступної зимової кампанії, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, керівництво клубу з "Олд Траффорд" готове знизити ціну за француза до 53 млн фунтів.

Відзначається, що це може дозволити чемпіонові світу-2018 перебратися в "Реал". Мадридський клуб все ще зацікавлений в переході 27-річного хавбека.

Раніше Поль зізнався, що мріє грати за "бланкос".

Цього сезону Погба провів 10 матчів у всіх турнірах, забив один м'яч і віддав дві результативні передачі.