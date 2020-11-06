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Через непереконливу гру Погба "Манчестер Юнайтед" значно знизив його ціну

Тепер досить викласти 53 млн фунтів.

Через непереконливу гру Погба "Манчестер Юнайтед" значно знизив його ціну
Поль Погба
Фото: EPA/UPG

Півзахисник "Манчестера Юнайтед" Поль Погба може покинути манкуніанців уже наступної зимової кампанії, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, керівництво клубу з "Олд Траффорд" готове знизити ціну за француза до 53 млн фунтів.

Відзначається, що це може дозволити чемпіонові світу-2018 перебратися в "Реал". Мадридський клуб все ще зацікавлений в переході 27-річного хавбека.

Раніше Поль зізнався, що мріє грати за "бланкос".

Цього сезону Погба провів 10 матчів у всіх турнірах, забив один м'яч і віддав дві результативні передачі.

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