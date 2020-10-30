Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
Під Конституційним Судом пройшов масштабний мітинг із фаєрами, поліція перекривала рух (оновлено)
Під Конституційним Судом пройшов масштабний мітинг із фаєрами, поліція перекривала рух (оновлено)
Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу
Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу
У ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу, - посол
У ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу, - посол
"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
В Україні змінили стандарти лікування COVID-19
В Україні змінили стандарти лікування COVID-19
У Франції терорист напав на відвідувачів базиліки Нотр-Дам, є загиблі (оновлено)
У Франції терорист напав на відвідувачів базиліки Нотр-Дам, є загиблі (оновлено)
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
ГоловнаСпорт

УЄФА визначив кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Маркус Решфорд - автор хеттрику.

УЄФА визначив кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Маркус Решфорд
Фото: EPA/UPG

Форвард "Манчестера Юнайтед" Маркус Решфорд визнаний кращим гравцем другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє пресслужба УЄФА.

Нагадаємо, в матчі з РБ "Лейпциг" 22-річний уродженець Манчестера оформив хеттрик і допоміг своїй команді здобути велику перемогу (5:0).

Додамо, що в поточному сезоні Маркус провів 9 матчів, забив 7 голів і віддав 2 асиста.

Відзначимо, що в число номінантів також входили: 

півзахисник "Атлетіко" Жоау Фелікс, який оформив дубль у протистоянні із "Зальцбургом" (3:2); гравець "Аталанти" Дуван Сапата, який також відзначився дублем і приніс своїй команді нічию в матчі з "Аяксом" (2:2); а також нападник Мойзе Кін, який забив обидва м'ячі ПСЖ у матчі проти "Істанбула ББ" (2:0).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також