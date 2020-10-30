УЄФА визначив кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Форвард "Манчестера Юнайтед" Маркус Решфорд визнаний кращим гравцем другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє пресслужба УЄФА.

Нагадаємо, в матчі з РБ "Лейпциг" 22-річний уродженець Манчестера оформив хеттрик і допоміг своїй команді здобути велику перемогу (5:0).

Додамо, що в поточному сезоні Маркус провів 9 матчів, забив 7 голів і віддав 2 асиста.

Відзначимо, що в число номінантів також входили:

півзахисник "Атлетіко" Жоау Фелікс, який оформив дубль у протистоянні із "Зальцбургом" (3:2); гравець "Аталанти" Дуван Сапата, який також відзначився дублем і приніс своїй команді нічию в матчі з "Аяксом" (2:2); а також нападник Мойзе Кін, який забив обидва м'ячі ПСЖ у матчі проти "Істанбула ББ" (2:0).