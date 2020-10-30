Напередодні бою проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО) колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) отримав особливий подарунок від свого співвітчизника, вінгера лондонського "Вест Гема" Андрія Ярмоленка.

Ярмоленко презентував Усіку футболку "Вест Гема" з прізвищем USYK і №17 на спині. Ймовірно, номер вказує на поточну кількість перемог Олександра на професійному ринзі.

Сам Андрій виступає за "молотків" під №7.

Поєдинок Усик - Чісора відбудеться в Лондоні 31-го жовтня. Початок поєдинку - о 23:00 за Києвом.

До речі, "Вест Гем" в цей же день грає з чемпіоном Англії у Ліверпулі, початок - о 19:30. Логістика і трафік навряд чи дозволить Ярмоленко бути присутнім на поєдинку на "Уемблі".

Для Усика це буде лише другий виступ в суперважкій вазі. Свій перший бій в хевівейте він провів рік тому, коли достроково переміг Чазза Уїзерспуна.

У свою чергу, Дерек не боксував з жовтня 2019 року, коли в четвертому раунді нокаутував Девіда Прайса.