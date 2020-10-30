Україна пропустила Шотландію в рейтингу УЄФА

У другому турі єврокубків українські клуби виступили непереконливо - дві нічиї на три команди, що поповнило нашу скарбничку на 0,4 бала (два очки за дві нічиї поділити на п'ять - кількість клубів від України в єврокубках).
Тим часом Шотландія, яка переслідувала Україну, зуміла набрати відразу 0,75 бала - в груповому раунді Ліги Європи "Селтік" зіграв унічию з "Ліллем" (2:2), а "Рейнджерс" обіграв "Лех" (1:0). Нагадаємо, від Шотландії у єврокубках стартували чотири команди.
У підсумку Шотландія на 0,225 бала обійшла Україну в рейтингу УЄФА і піднялася на 11 місце.
На один бал від українців відстає Туреччина.
Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон 2021/2022.
Нагадаємо, що ще в серпні Україна перебувала на 9-й сходинці.
Наступний тур єврокубків буде зіграно вже наступного тижня.