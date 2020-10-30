Україна пропустила Шотландію в рейтингу УЄФА

Фото: UEFA.com УЕФА

У другому турі єврокубків українські клуби виступили непереконливо - дві нічиї на три команди, що поповнило нашу скарбничку на 0,4 бала (два очки за дві нічиї поділити на п'ять - кількість клубів від України в єврокубках).

Тим часом Шотландія, яка переслідувала Україну, зуміла набрати відразу 0,75 бала - в груповому раунді Ліги Європи "Селтік" зіграв унічию з "Ліллем" (2:2), а "Рейнджерс" обіграв "Лех" (1:0). Нагадаємо, від Шотландії у єврокубках стартували чотири команди.

У підсумку Шотландія на 0,225 бала обійшла Україну в рейтингу УЄФА і піднялася на 11 місце.

На один бал від українців відстає Туреччина.

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон 2021/2022.

Дев'ята позиція має колосальне стратегічне значення, тоді як десята позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11 місце, яке не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб у груповий етап ЛЧ.

Нагадаємо, що ще в серпні Україна перебувала на 9-й сходинці.

Наступний тур єврокубків буде зіграно вже наступного тижня.