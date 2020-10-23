У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна опинилася під тиском Шотландії

По завершенню першого туру єврокубків УЄФА опублікував оновлений рейтинг асоціацій, за яким Україна відбила атаки Туреччини і зберегла стратегічну 11-ту позицію.

Однак у нас з'явився ще один суперник - Шотландія, яка практично наздогнала Україну.

Один виграш на три клуби - "Шахтар" обіграв "Реал" (3:2), а "Динамо" і "Зоря" поступилися "Ювентусу" (0:2) і "Лестеру" (0:3) відповідно - відобразився в збільшенні коефіцієнта на 0,4 бала.

У той самий час Шотландія, у якій у єврокубках залишилося лише два клуби ("Селтік" і "Глазго Рейнджерс"), також виграла лише один матч - "рейнджери" обіграли "Стандард" з рахунком 2:0 - і наростила 0,5 бала.

Додамо, що Австрія представлена в єврокубках чотирма клубами:

Австрія (здобуто в турі 0,4 бала):

"Зальцбург" (ЛЧ) зіграв унічию з "Локомотивом" - 2:2

"Рапід" (ЛЄ) програв "Арсеналу" - 1:2

ЛАСК (ЛЄ) програв "Тоттенгему" - 0:3

"Вольфсбергер" (ЛЄ) зіграв унічию із ЦСКА - 1:1.

А Туреччина (здобуто в турі 0 очок), як і Шотландія, має лише двох представників: