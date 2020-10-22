"Шахтар" відмовився грати проти "Ворскли" в Олександрії (оновлено)

Фото: Ворскла "Ворскла" - "Шахтар"

Дирекція Української прем'єр-ліги заборонила проведення матчу 7-го туру "Ворскла" - "Шахтар" у Полтаві через складну епідеміологічну ситуацію в місті, йдеться на офіційному сайті полтавського клубу.

Однак пізніше Дирекція УПЛ ухвалила рішення про перенесення гри з Олександрії, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"Шахтар" поінформував Дирекцію УПЛ про відсутність у містах Олександрія і Кропивницький готелів з належним санітарно-епідемічним рівнем, в яких могла б бути розміщена команда клубу", - йдеться в повідомленні полтавчан у Twitter.

У той самий час віцепрезидент "Ворскли" Олег Лисак різко відреагував на перспективу проведення матчу в столиці України, заявивши, що полтавський клуб має намір звернутися в органи футбольного правосуддя, повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

"Почалися якісь незрозумілі для нас гойдалки (а саме телефонні дзвінки і жодних офіційних листів), - обурюється віцепрезидент "Ворскли" – нам почали ставити умови, за яких ми повинні їхати на гру з "Шахтарем" до Києва. Якщо так, то готові навіть віддати "гірникам" свій готель у Кременчуці. Але ж ми запропонували цілком прийнятний з усіх точок зору, в тому числі маршруту, для обох сторін варіант із КСК "Ніка". Не хочемо, щоб нами маніпулювали, щось підлаштовуючи на свій манер", - зазначив Лисак.

"Сподіваємось, УПЛ дасть правильну оцінку ситуації, що склалася, і ми спокійно, без взаємних образ і претензій, зіграємо цей матч в Олександрії на арені з нормальною інфраструктурою. Ще раз наголошу: ми категорично проти перенесення гри до столиці, тим більше, що "Шахтар" наполягає на тому, щоб і зустріч другого кола також зіграти в Києві. Змушені будемо звернутися до органів футбольного судочинства", - резюмував функціонер.

Зустріч між "Ворсклою" і "Шахтарем" повинна відбутися в суботу, 24 жовтня. Початок гри о 14:00.

Оновлення. Згідно з Постановою Дирекції УПЛ від 22 жовтня 2020 року, матч 7 туру Favbet Ліги "Шахтар" – "Ворскла" відбудеться в Києві на НТК ім. Баннікова, інформує офіційний сайт УПЛ. Номінальним господарем матчу визначено "Шахтар".

Матч 20 туру Favbet Ліги "Ворскла" – "Шахтар" відбудеться в Полтаві (за умови належної санітарно-епідемічної ситуації в місті Полтава на дату проведення матчу). Номінальним господарем цього матчу визначено "Ворсклу".