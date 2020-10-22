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Гравець "Баварії" в день матчу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" став батьком удруге

Йошуа Кімміх відіграв усі 90 хвилин.

Гравець "Баварії" в день матчу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" став батьком удруге
Йозуа Кімміх і Ліна Мейер
Фото: zvezda-fc.ru

Напередодні мюнхенська "Баварія" на рідній "Альянц Арені" розтрощила мадридський "Атлетіко" в стартовому турі Ліги чемпіонів - 4:0.

Як завжди, одним із кращих у складі "баварців" був Йошуа Кімміх, який записав на свій рахунок одну гольову передачу.

Огляд матчу "Баварія" - "Атлетіко".

Додаткову мотивацію найкращий захисник минулої Ліги чемпіонів отримав у день матчу проти "матрацників" - Йошуа Кімміх і його дівчина Ліна Меєр удруге стали батьками, повідомляє SPORT1.

Ліна народила дочку в ніч із вівторка на середу. Ім'я батьки поки що не встигли дати, судячи з усього, завадив матч проти "Атлетіко".

Меєр і Кімміх познайомилися в Лейпцигу 2013 року, коли футболіст грав за місцевий клуб. Після переходу Йошуа в "Баварію" 2015 року пара возз'єдналася через два роки, а 2019 року в них народився первісток.

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