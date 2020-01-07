Испанские фаны бойкотируют Суперкубок: "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия" продали лишь 1 тыс. билетов

С 8 по 12 января во втором по значимости городе Саудовской Аравии - Джидде пройдет Суперкубок Испании по футболу.

В нынешнем году Королевская Федерация футбола Испании решила провести Суперкубок по обновленному формату.

В турнире примут участие команды, занявшие первые три места в чемпионате – соответственно "Барселона", "Реал" и "Атлетико", а также обладатель Кубка - "Валенсия".

В полуфиналах "Валенсия" сыграет против "Реала", а "Барселона" против "Атлетико". Победителей пар ждет финальный матч 12 января.

Однако испанские фанаты не особо стремятся на Аравийский полуостров.

За день до старта турнира вышеуказанные клубы продали 1076 билетов из квоты в 12 тысяч или 9,05%, информирует El Mundo - "Реал" продал 700 билетов, а "Барселона" – 300.

Еще катастрофичней обстоят дела у "Атлетико" и "Валенсии", на двоих продавших лишь 76 билетов.

При этом стоимость билета на матч Суперкубка Испании составляет лишь 25 евро. Кроме того, "Атлетико" и "Валенсия" компенсировали своим болельщикам переезд в Аравию.