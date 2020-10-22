Збірна України піднялася на 1 позицію в оновленому рейтингу ФІФА

Фото: EPA/UPG Збірна України

ФІФА оновила свій рейтинг збірних, в якому національна команда України піднялася на одну позицію і зараз займає 23-е місце, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Підопічні Андрія Шевченка з активом в 1 539 очок обійшли Перу. Серед європейських збірних Україна займає 15-е місце.

Рейтинг збірних продовжують очолювати Бельгія (1 765), Франція (1 752) і Бразилія (1 725).

Нагадаємо, що в жовтні Україна зіграла три матчі. "Синьо-жовті" в товариському поєдинку осоромилися проти Франції (1:7), а в Лізі націй гідно програли Німеччині (1:2) і сенсаційно перемогли Іспанію (1:0).

До кінця року Україну чекають ще три гри. 11 листопада Україна зіграє товариський спаринг з Польщею, а 14 і 17 листопада збірну чекають два заключних поєдинку елітного дивізіону Ліги націй - проти Німеччини і Швейцарії, і обидва - на виїзді.