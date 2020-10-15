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Французький тинейджер повторив 110-літнє досягнення в збірній Франції

Les Bleus обіграли хорватів.

Французький тинейджер повторив 110-літнє досягнення в збірній Франції
Едуардо Камавінга
Фото: soccer.ru

У Загребі на стадіоні "Максимир" у рамках четвертого туру Ліги націй в групі А3 збірна Хорватії приймала французів.

Підопічним Златка Далича знову не вдалося перемогти. З урахуванням поразки 8 вересня (2:4) в рамках другого туру Ліги націй цей програш хорватів від чемпіонів світу-2018 є третім поспіль.

Гості досить швидко відкрили рахунок - це зробив Антуан Грізманн на 8-й хвилині - 0:1. Додамо, що в першому таймі французи володіли досить відчутною перевагою і мали подвоювати рахунок, але Кіліан Мбаппе не зміг завершити точним ударом ювелірну передачу від Антоні Марсьяля.

У другій половині зустрічі господарі перехопили ініціативу і змогли в середині тайму зрівняти рахунок - 1:1.

Однак останнє слово було за підопічними Дідьє Дешама.

На 79-й хвилині була розіграна дивовижна триходівка. Поль Погба через пів поля зробив самонавідну передачу на Люка Діня, який дотиком переправив м'яч у штрафний, де Мбаппе виграв єдиноборство із захисником і також дотиком відправив м'яч у ворота - 1:2.

Додамо, що за пів години до завершення матчу на полі в складі гостей з'явився Едуардо Камавінга, для якого це був третій матч у кар'єрі за збірну Франції.

Так півзахисник клубу "Ренн" повторив у своїй національній команді досягнення 110-річної давності - Камавінга став другим гравцем в історії команди, який провів три матчі до досягнення 18-річчя. Раніше це робив Даніель Мерсьє в 1910 році, повідомляє Stats Foot.

Зазначимо, що свій 18-й день народження уродженець Анголи відзначить 10 листопада.

Обзор матчу Хорватія - Франція - на сайті офіційного мовника Ліги націй.

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