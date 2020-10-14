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Найслабша збірна Європи не програла вперше за шість років

Сан-Маріно дало бій Ліхтенштейну.

Найслабша збірна Європи не програла вперше за шість років
Фото: Twitter

Напередодні в столиці Ліхтенштейну Вадуці національна команда Сан-Маріно створила сенсацію, відстоявши нульову нічию проти господарів в матчі Ліги націй - 0:0.

Таким чином, збірна Найяснішої республіки Сан-Маріно, як офіційно називається ця карликова держава (за площею вона в 13 разів менше Києва), уникла поразки вперше з 15 листопада 2014 року, коли зіграла внічию з аналогічним рахунком з Естонією в відборі на Євро-2016 .

З того часу найслабша за рейтингом УЄФА команда Європи (55-е місце) програла 39 матчів поспіль, пропустивши 173 голи проти 4 забитих.

Додамо, що очолює групу D2 держава, яка за площею в 10 разів менше Сан-Маріно - Гібралтар.

Збірна цієї британської заморської території на південному краю Піренейського півострова набрала 6 очок, у Ліхтенштейну - 4 і замикає групу Сан-Маріно з історичним одним очком.

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