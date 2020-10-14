Фото: EPA/UPG Збірна України

Національна команда України з рахунком 1:0 обіграла збірну Іспанії в матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй УЄФА.

Матч проводився у Києві на НСК "Олімпійський".

Історичний гол у ворота чемпіонів світу-2010 на 76-й хвилині забив півзахисник столичного "Динамо" Віктор Циганков.

Гольовий пас на рахунку Андрія Ярмоленко.

Незважаючи на поразку Іспанія залишилася лідером групи (7 очок), Німеччина і Україна - по 6, Швейцарія - 2.

Як відомо, головним тренером збірної України з футболу у 2016 році став колишній нападник київського "Динамо", "Мілана" і "Челсі", володар "Золотого м'яча"-2004 Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що збірна України в межах групових матчів Ліги націй місяць тому грала в Мадриді проти команди Іспанії і розгромно поступилася з рахунком 0:4.

Огляд матчу - на сайті офіційного мовника Ліги націй.