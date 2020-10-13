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"Кременчук" до мінімуму скоротив розрив у рахунку проти "Донбасу" у фінальній серії УХЛ

Гості знову перемогли.

"Кременчук" до мінімуму скоротив розрив у рахунку проти "Донбасу" у фінальній серії УХЛ
"Донбас" - "Кременчук"
Фото: ХК "Донбас"

Напередодні відбувся третій поєдинок фінальної серії УХЛ: "Донбас" на своєму майданчику приймав "Кременчук". У перших двох іграх господарем виступав "Кременчук" - і донецький клуб здобув дві перемоги.

Тенденція "команда приймає і програє" збереглася.

У третьому матчі також перемогу здобули гості - в матчі була забита єдина шайба. На передостанній хвилині третього періоду "Кременчук" у меншості зумів закинути шайбу, відтак записав на рахунок першу перемогу у фінальній серії.

Рахунок у серії 2:1

"Донбас" - "Кременчук" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

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