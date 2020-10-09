В Українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-оф. У стартовому матчі фінальної серії "Донбас" переміг на чужому майданчику "Кременчук" - 5:4.

При цьому після першого періоду "Кременчук" вигравав 3:0.

Однак потім "Донбас" зумів закинути чотири шайби поспіль і вперше в матчі вийти вперед. Причому свою четверту шайбу "гірники" закинули за дві хвилини до кінця основного часу.

Але за 5 секунд до фінальної сирени господарі перевели гру в овертайм - 4:4.

Овертайм тривав недовго. Капітан "Донбасу" Віктор Захаров приніс донеччанам перемогу.

ХК "Кременчук" - "Донбас" - 4:5 ОТ (3:0, 0:1, 1:3, 0:1), рахунок у серії - 0:1.

Другий поєдинок фінальної серії відбудеться вже сьогодні також на майданчику "Кременчука".