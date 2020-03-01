Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
Пристайко согласился с выдвинутыми Лавровым условиями для нового саммита "нормандской четверки"
Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
Коронавирус в Китае. Рубикон пройден (Репортаж)
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
«Маленькая победоносная» в Идлибе. Когда снова не война
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)
На внеочередном заседании ВР рассмотрят кадровые вопросы, - повестка дня (обновлено)
ГлавнаяСпорт

В одном матче Украинской хоккейной лиги зрители увидели сразу две яркие драки

Хоккеисты "Ледяных Волков" никогда не отказываются от спаррингов на кулаках.

В одном матче Украинской хоккейной лиги зрители увидели сразу две яркие драки
Фото: УХЛ

В последний день зимы в Кременчуге стартовал 39 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч.

В рамках первого матча предпоследнего тура регулярного чемпионата встретились лидер первенства - "Кременчуг" и столичные "Ледяные Волки".

Превосходство в мастерстве хозяева доказали еще в первом периоде, забросив в ворота столичной команды 3 безответные шайбы.

Не снизил оборотов "Кременчуг" и в дальнейшем, разгромив "Волков" 14:1.

Единственно, в чем гости смогли на равных сражаться с хозяевами – это кулачные бои, коих было аж два.

После того, как счет в поединке стал 11:0 терпение защитника Никиты Жигалова иссякло и он устроил спарринг со своим коллегой по амплуа Давидом Григоряном.

А сразу после того, как судьи разняли хоккеистов, свой спор кулаками решили Александр Боевых и Александр Воронин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также