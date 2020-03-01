Хоккеисты "Ледяных Волков" никогда не отказываются от спаррингов на кулаках.

В последний день зимы в Кременчуге стартовал 39 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч.

В рамках первого матча предпоследнего тура регулярного чемпионата встретились лидер первенства - "Кременчуг" и столичные "Ледяные Волки".

Превосходство в мастерстве хозяева доказали еще в первом периоде, забросив в ворота столичной команды 3 безответные шайбы.

Не снизил оборотов "Кременчуг" и в дальнейшем, разгромив "Волков" 14:1.

Единственно, в чем гости смогли на равных сражаться с хозяевами – это кулачные бои, коих было аж два.

После того, как счет в поединке стал 11:0 терпение защитника Никиты Жигалова иссякло и он устроил спарринг со своим коллегой по амплуа Давидом Григоряном.

А сразу после того, как судьи разняли хоккеистов, свой спор кулаками решили Александр Боевых и Александр Воронин.