У клубі Серії А підтвердили 17 випадків захворювання на COVID-19

У "Дженоа" триває боротьба з коронавірусом.

Після останнього тестування, в складі "Дженоа" виявлено 17 хворих на коронавірус, повідомляє sport.sky.it.

Тоді як минулого тижня повідомлялося, що коронавірусом захворіли два гравця "Дженоа" - голкіпер Маттіа Перин і півзахисник Лассе Шене. Вони пропустили матч другого туру Серії А проти "Наполі" (0:6).

Після гри з неаполитанцями, тестування Il Grifone показало 15 хворих на COVID-19.

Зараз команда Роландо Марана йде на 12-му місці Серії А. "Дженоа" набрала 3 очки після двох зіграних турів.

Відзначимо, що матч 3-го туру "Дженоа" - "Торіно" був скасований.