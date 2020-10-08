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У клубі Серії А підтвердили 17 випадків захворювання на COVID-19

У "Дженоа" триває боротьба з коронавірусом.

У клубі Серії А підтвердили 17 випадків захворювання на COVID-19
Фото: en.as.com

Після останнього тестування, в складі "Дженоа" виявлено 17 хворих на коронавірус, повідомляє sport.sky.it.

Тоді як минулого тижня повідомлялося, що коронавірусом захворіли два гравця "Дженоа" - голкіпер Маттіа Перин і півзахисник Лассе Шене. Вони пропустили матч другого туру Серії А проти "Наполі" (0:6).

Після гри з неаполитанцями, тестування Il Grifone показало 15 хворих на COVID-19.

Зараз команда Роландо Марана йде на 12-му місці Серії А. "Дженоа" набрала 3 очки після двох зіграних турів.

Відзначимо, що матч 3-го туру "Дженоа" - "Торіно" був скасований.

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