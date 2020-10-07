Голова правління Ощадбанку захворів на коронавірус

Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Новий антирекорд. В Україні зафіксували 4 753 нові випадки зараження коронавірусом. Це найбільше за весь час пандемії. На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, увечері отримав результати тесту на COVID-19 - виявлено", - написав Пишний.

Він також зазначив, що був приємно вражений тим, як спрацювали лікарі.

"Банк працюватиме у звичному режимі, на операційну діяльність моє лікування, жодним чином не вплине! Вирішуватиму питання дистанційно. На цей випадок в банку є відповідний протокол. Окрім цього протоколу, я дотримуватимусь настанов щодо лікування. Був приємно вражений тим, як спрацювали лікарі. Триматиму в курсі. Все буде добре", - додав Пишний.

Нагадаємо, Пишний керує Ощадбанком з 26 березня 2014 року. Його вважають соратником Арсенія Яценюка, який на момент призначення Пишного був прем'єр-міністром.

У серпні 2019 року стало відомо, що наглядова рада банку вирішила продовжити контракт із Пишним на п'ять років. Це призвело до конфлікту з Нацбанком, який звинуватив наглядову раду в порушенні вимог закону "Про банки й банківську діяльність". Після продовження контракту НБУ вирішив відмовити в узгодженні п'ятьом членам наглядової ради, зокрема колишньому главі представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунеру. Був призначений новий склад наглядової ради "Ощадбанку" на чолі з Байбою Апін.

У березні 2020 року призначили конкурс на посаду глави правління Ощадбанку, але його незабаром скасували з формулюванням "у зв'язку із зовнішніми непередбаченими обставинами". 2 червня оголосили повторний конкурс, але Пишний заявив, що не братиме в ньому участі.

2 жовтня наглядова рада Ощадбанку ухвалила рішення про припинення повноважень чинного голови правління з 2 листопада. Від 3 листопада на цю посаду призначено Сергія Наумова.