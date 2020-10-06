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В Україні за добу одужала рекордна кількість пацієнтів з COVID-19

90 людей з підтвердженим коронавірусом померли.

В Україні впродовж 5 жовтня коронавірус лабораторно підтвердили у 4348 осіб, одужали 2 149 пацієнтів, 90 людей з підтвердженим ковідом померли.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 9:00 6 жовтня в Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 930 випадків;
  • Волинська область — 8 880 випадків;
  • Дніпропетровська область — 7 372 випадки;
  • Донецька область — 4 561 випадок;
  • Житомирська область — 7 070 випадків;
  • Закарпатська область — 10 317 випадків;
  • Запорізька область — 4 746 випадків;
  • Івано-Франківська область — 14 451 випадок;
  • Кіровоградська область — 1 194 випадки;
  • м. Київ — 25 091 випадок;
  • Київська область — 10 099 випадків;
  • Львівська область — 21 494 випадки;
  • Луганська область — 1 333 випадки;
  • Миколаївська область — 3 894 випадки;
  • Одеська область — 15 021 випадок;
  • Полтавська область — 3 270 випадків;
  • Рівненська область — 13 374 випадки;
  • Сумська область — 5 676 випадків;
  • Тернопільська область — 14 610 випадків;
  • Харківська область — 21 451 випадок;
  • Херсонська область — 1 544 випадки;
  • Хмельницька область — 7 263 випадки;
  • Чернівецька область — 15 444 випадки;
  • Черкаська область — 4 687 випадків;
  • Чернігівська область — 4 812 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Харківській області (487) та Києві (355).

Показник смертності за останню добу найвищий у Львівській - там померли 9 людей з ковідом.

Нагадаємо, найвищий показник смертності з початку епідемії в країні зафіксували 2 жовтня - тоді внаслідок коронавірусу померли 92 пацієнти.

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