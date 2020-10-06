В Україні за добу одужала рекордна кількість пацієнтів з COVID-19

В Україні впродовж 5 жовтня коронавірус лабораторно підтвердили у 4348 осіб, одужали 2 149 пацієнтів, 90 людей з підтвердженим ковідом померли.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Станом на 9:00 6 жовтня в Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 930 випадків;
- Волинська область — 8 880 випадків;
- Дніпропетровська область — 7 372 випадки;
- Донецька область — 4 561 випадок;
- Житомирська область — 7 070 випадків;
- Закарпатська область — 10 317 випадків;
- Запорізька область — 4 746 випадків;
- Івано-Франківська область — 14 451 випадок;
- Кіровоградська область — 1 194 випадки;
- м. Київ — 25 091 випадок;
- Київська область — 10 099 випадків;
- Львівська область — 21 494 випадки;
- Луганська область — 1 333 випадки;
- Миколаївська область — 3 894 випадки;
- Одеська область — 15 021 випадок;
- Полтавська область — 3 270 випадків;
- Рівненська область — 13 374 випадки;
- Сумська область — 5 676 випадків;
- Тернопільська область — 14 610 випадків;
- Харківська область — 21 451 випадок;
- Херсонська область — 1 544 випадки;
- Хмельницька область — 7 263 випадки;
- Чернівецька область — 15 444 випадки;
- Черкаська область — 4 687 випадків;
- Чернігівська область — 4 812 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Харківській області (487) та Києві (355).
Показник смертності за останню добу найвищий у Львівській - там померли 9 людей з ковідом.
Нагадаємо, найвищий показник смертності з початку епідемії в країні зафіксували 2 жовтня - тоді внаслідок коронавірусу померли 92 пацієнти.