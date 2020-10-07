В Україні за добу виявили 4 753 нові випадки COVID-19

В Україні зафіксовано 4 753 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Найбільше інфікованих зафіксовано в Києві, а також у Харківській, Одеській і Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Одужали за добу 2 569 пацієнтів.

Так, станом на ранок 7 жовтня в Україні 239 337 лабораторно підтверджених випадків ковіду, із них 4 597 - летальні, 105 970 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 2 455 407 тестувань методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 7 074 випадки;

Волинська область - 9 037 випадків;

Дніпропетровська область - 7 688 випадків;

Донецька область - 4 824 випадки;

Житомирська область - 7 221 випадок;

Закарпатська область - 10 373 випадки;

Запорізька область - 4 862 випадки;

Івано-Франківська область - 14 562 випадки;

Кіровоградська область - 1 215 випадків;

м. Київ - 25 474 випадки;

Київська область - 10 291 випадок;

Львівська область - 21 696 випадків;

Луганська область - 1 394 випадки;

Миколаївська область - 4 025 випадків;

Одеська область - 15 337 випадків;

Полтавська область - 3 497 випадків;

Рівненська область - 13 532 випадки;

Сумська область - 5 885 випадків;

Тернопільська область - 14 737 випадків;

Харківська область - 22 136 випадків;

Херсонська область - 1 591 випадок;

Хмельницька область - 7 473 випадки;

Чернівецька область - 15 589 випадків;

Черкаська область - 4 917 випадків;

Чернігівська область - 4 907 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, впродовж 5 жовтня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 4348 осіб, одужала рекордна кількість пацієнтів - 2 149, 90 людей з підтвердженим ковідом померли.

Найвищий показник смертності з початку епідемії в країні зафіксували 2 жовтня - тоді померли 92 пацієнти.