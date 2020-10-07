В Україні за добу виявили 4 753 нові випадки COVID-19

В Україні зафіксовано 4 753 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Найбільше інфікованих зафіксовано в Києві, а також у Харківській, Одеській і Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Одужали за добу 2 569 пацієнтів.
Так, станом на ранок 7 жовтня в Україні 239 337 лабораторно підтверджених випадків ковіду, із них 4 597 - летальні, 105 970 пацієнтів одужали.
Загалом проведено 2 455 407 тестувань методом ПЛР.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 7 074 випадки;
- Волинська область - 9 037 випадків;
- Дніпропетровська область - 7 688 випадків;
- Донецька область - 4 824 випадки;
- Житомирська область - 7 221 випадок;
- Закарпатська область - 10 373 випадки;
- Запорізька область - 4 862 випадки;
- Івано-Франківська область - 14 562 випадки;
- Кіровоградська область - 1 215 випадків;
- м. Київ - 25 474 випадки;
- Київська область - 10 291 випадок;
- Львівська область - 21 696 випадків;
- Луганська область - 1 394 випадки;
- Миколаївська область - 4 025 випадків;
- Одеська область - 15 337 випадків;
- Полтавська область - 3 497 випадків;
- Рівненська область - 13 532 випадки;
- Сумська область - 5 885 випадків;
- Тернопільська область - 14 737 випадків;
- Харківська область - 22 136 випадків;
- Херсонська область - 1 591 випадок;
- Хмельницька область - 7 473 випадки;
- Чернівецька область - 15 589 випадків;
- Черкаська область - 4 917 випадків;
- Чернігівська область - 4 907 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, впродовж 5 жовтня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 4348 осіб, одужала рекордна кількість пацієнтів - 2 149, 90 людей з підтвердженим ковідом померли.
Найвищий показник смертності з початку епідемії в країні зафіксували 2 жовтня - тоді померли 92 пацієнти.