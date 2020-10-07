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В Україні за добу виявили 4 753 нові випадки COVID-19

Одужали за добу 2 569 пацієнтів.

В Україні за добу виявили 4 753 нові випадки COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Україні зафіксовано 4 753 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Найбільше інфікованих зафіксовано в Києві, а також у Харківській, Одеській і Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Одужали за добу 2 569 пацієнтів.

Так, станом на ранок 7 жовтня в Україні 239 337 лабораторно підтверджених випадків ковіду, із них 4 597 - летальні, 105 970 пацієнтів одужали. 

Загалом проведено 2 455 407 тестувань методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 7 074 випадки;
  • Волинська область - 9 037 випадків;
  • Дніпропетровська область - 7 688 випадків;
  • Донецька область - 4 824 випадки;
  • Житомирська область - 7 221 випадок;
  • Закарпатська область - 10 373 випадки;
  • Запорізька область - 4 862 випадки;
  • Івано-Франківська область - 14 562 випадки;
  • Кіровоградська область - 1 215 випадків;
  • м. Київ - 25 474 випадки;
  • Київська область - 10 291 випадок;
  • Львівська область - 21 696 випадків;
  • Луганська область - 1 394 випадки;
  • Миколаївська область - 4 025 випадків;
  • Одеська область - 15 337 випадків;
  • Полтавська область - 3 497 випадків;
  • Рівненська область - 13 532 випадки;
  • Сумська область - 5 885 випадків;
  • Тернопільська область - 14 737 випадків;
  • Харківська область - 22 136 випадків;
  • Херсонська область - 1 591 випадок;
  • Хмельницька область - 7 473 випадки;
  • Чернівецька область - 15 589 випадків;
  • Черкаська область - 4 917 випадків;
  • Чернігівська область - 4 907 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, впродовж 5 жовтня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 4348 осіб, одужала рекордна кількість пацієнтів - 2 149, 90 людей з підтвердженим ковідом померли.

Найвищий показник смертності з початку епідемії в країні зафіксували 2 жовтня - тоді померли 92 пацієнти.

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