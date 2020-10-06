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Кількість інфікованих коронавірусом у Києві перевищила 25 тисяч

За минулу добу виявили 355 хворих.

Станом на ранок 6 жовтня у Києві зафіксовано 25 091 випадок коронавірусної недуги COVID-19. Коронавірус забрав життя 436 мешканців Києва, подолати недугу вдалося 8 545 киянам.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу у столиці виявили 355 хворих, зокрема 10 медиків і 19 дітей. 6 киян померли, 282 людини - одужали. До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (50), Солом’янському (47) та Дніпровському (44) районах столиці.

В Україні впродовж 5 жовтня коронавірус лабораторно підтвердили у 4348 осіб, одужали 2 149 пацієнтів, 90 людей з підтвердженим ковідом померли.

Більше ніж у столиці нових випадків ковіду за минулу добу виявили у Харківській області - 487. Показник смертності за останню добу найвищий у Львівській - там померли 9 людей з підтвердженим коронавірусом.

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