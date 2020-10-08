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Повторні тести двох воротарів збірної України на COVID-19 перед матчем з Францією дали негативний результат

Андрій Лунін і Юрій Паньків пропустили товариський матч в Сен-Дені.

Повторні тести двох воротарів збірної України на COVID-19 перед матчем з Францією дали негативний результат
Андрій Лунін
Фото: .ua-football.com

Воротарі збірної України Андрій Лунін і Юрій Паньків здали повторні тести на COVID-19 перед товариським матчем з Францією (1:7).

За інформацією видання sportarena.com, яке посилається на прес-аташе Андрія Шевченка Миколи Василькова, обидва тести дали негативний результат.

Нагадаємо, що в понеділок Лунін і Паньків здали позитивні тести на коронавірус, через що не були включені до заявки на гру з французами. У зв'язку з цим до складу потрапив 45-річний Олександр Шовковський, який завершив кар'єру футболіста в 2016 році.

Відзначається, що інші гравці збірної України також отримали негативні результати тестів на COVID-19.

Наступний поєдинок українці проведуть 10 жовтня в рамках Ліги націй проти Німеччини, а 13-го - проти Іспанії.

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