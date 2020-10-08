У Франції за добу виявили найбільше випадків ковіду від початку пандемії

Рекордні майже 19 тисяч нових випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Франції. Уряд анонсує нові обмеження, передає DW.

7 жовтня в країні підтверджено 18 746 нових випадків коронавірусу. Попередній рекорд - 16 972 випадки інфікування - було зафіксовано в країні минулого тижня.

Президент Франції Еммануель Макрон у телеінтерв’ю заявив, що країна має рухатися в бік "додаткових обмежень", передусім у тих регіонах, де коронавірус поширюється "надто швидко". "Останніми тижнями вірус циркулює швидше", - зазначив глава держави.

Понад 1400 пацієнтів перебувають зараз у Франції у відділеннях інтенсивної терапії, лікуючись від COVID-19. За попередню добу в країні 80 осіб померли від коронавірусної хвороби. Загалом кількість жертв пандемії перевищує 32 тисячі, загальна кількість інфікованих з початку пандемії перевищує 693 тис. осіб.

У Парижі та його передмістях 6 жовтня були закриті кав'ярні та ресторани - щонайменше на два тижні, а також оголошено найвищий рівень загрози. У багатьох містах країни діє масковий режим.

У Німеччині зафіксували найвищий з початку квітня показник нових заражень коронавірусом за добу. 7 жовтня в країні було виявлено 4058 нових випадків ковіду.

"Це найвищий показник нових заражень протягом доби з початку квітня цього року, коли епідемія COVID-19 сягнула у ФРН свого піку. Для порівняння, напередодні RKI повідомляв про 2828 виявлених випадків інфікування коронавірусом", - зазначає DW.

Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, загалом з початку епідемії діагноз COVID-19 у Німеччині поставили більш ніж 310 тис. осіб. З них близько 269,6 тис. інфікованих успішно перенесли цю хворобу. Померли 9578 пацієнтів, 16 з них - протягом минулої доби.

На піку епідемії - наприкінці березня та початку квітня - у Німеччині фіксували понад 6 тисяч нових інфікувань коронавірусом щодня. З квітня ця цифра почала стрімко знижуватися. Але вже в липні денна кількість нових випадків COVID-19 почала знову повільно зростати.

Нагадаємо, нині у світі виявили 36,3 млн випадків коронавірусу. Понад 1 млн хворих на COVID-19 померли, майже 27,5 млн одужали.